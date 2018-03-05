Сеть аптек "Первая помощь" участвует в бонусной программе от Сбербанка. Делать вклад в здоровье и приобретать лекарства можно с выгодой.

Оплачивая покупки в сети аптек "Первая помощь" картой Сбербанка, теперь можно получать с общей суммы 3% бонусов "Спасибо". Также впоследствии бонусы можно обменять на скидку в размере до 50% при оплате лекарственных препаратов и любой другой продукции в аптеке. Чем больше покупок совершается, соответственно, тем больше бонусов можно накопить и воспользоваться хорошей скидкой.

На сегодняшний день "Первая помощь" — это единственная в городе сеть аптек, участвующая в программе "Спасибо от Сбербанка". Программа подразумевает начисление бонусов "Спасибо" за каждую покупку, оплаченную картой банка, на специальный бонусный счет участника. Чтобы принять участие в программе, необходимо зарегистрироваться через банкомат или в "Сбербанк Онлайн".

Подключение к программе бесплатное, отсутствуют какие-либо комиссии. Каждый начисленный бонус равен 1 рублю, их впоследствии можно потратить, обменяв на скидку. Срок действия акции не ограничен.

Сеть аптек "Первая Помощь"

Полный список адресов размещен на сайте

Подробности акции можно посмотреть по ссылке

*Сеть аптек "Первая помощь" с 2000 года работает на рынке Барнаула, Алтайского края и Республики Алтай. Всего сегодня насчитывается более 80 аптек. Каждый день квалифицированные специалисты сети оказывают помощь в сохранении здоровья и повышении качества жизни всем клиентам. Компания стремится максимально удовлетворять потребности покупателей за счет широкого ассортимента товаров высокого качества и низких цен. Постоянно повышает качество и уровень обслуживания, внедряет новейшие достижения в области информационных технологий, совершенствуя бизнес-процессы.