И чиновники тоже что-то делают: губернатор Карлин о работе власти

"#Чтонужно" — акция с таким названием прошла в Барнауле в пятницу, 2 марта. Активисты спросили барнаульцев о том, чего им не хватает в городе. Итоги небольшого опроса чуть позже на круглом столе обсудили в столице Алтайского края под предводительством московского гостя, секретаря Общественной палаты РФ, ведущего программы "Воскресное время" на Первом канале Валерия Фадеева и при участии губернатора региона Александра Карлина.
Перед круглым столом Карлин и Фадеев пообщались со студентами и почитали, что они написали на флипчартах, расположенных для свободного написания у Алтайского архитектурно-строительного колледжа на проспекте Ленина.
Написали много, но любопытно то, как губернатор и московский общественник их читали.
Например, Александр Карлин, читая пожелания, сказал: "Вот этому автору я бы стипендию не повышал, потому что он в слове "стипендия" сделал ошибку (на доске было написано "стЕпендия" — прим.ред.)".
Еще одно пожелание — ремонт домов (имеется в виду многоэтажное жилье — прим. ред.).
Александр Карлин: Ремонт домов по программе капремонта ведется. Работа оператора оценивается неплохо, собираемость (взносов на капремонт с населения — прим.ред.) приличная. Но есть тема старого фонда.
Валерий Фадеев: А как в Москве, у вас невозможно провести реновацию, когда сносится старый дом и на его месте строится новый?
Александр Карлин: Как отвечал известный литературный герой: капиталу нэма.
Валерий Фадеев: Ну да, это не Москва.
Просили барнаульцы детские сады. Губернатор рассказал общественнику, что очереди в сад детей 3-7 лет уже нет, сейчас власти решают вопрос очереди детей до 3 лет.
Просили бассейны. Александр Карлин прокомментировал, что бассейны появляются, но, конечно, надо больше.
Валерий Фадеев подытожил, что да, проблемы есть по всей стране. Кстати, акция под названием "Что не так" (в Барнауле она прошла под лозунгом "Что нужно") проходит в разных городах России. Ее цель — повысить эффективность взаимодействия между властью и обществом, наладить конструктивный диалог.
"Часть бюрократии не доверяет гражданскому обществу, часть гражданского общества не доверяет бюрократии (…). Люди привыкли власти предъявлять претензии. Но представители гражданского общества не всегда бывают конструктивны", — сказал московский гость.
Губернатор Карлин добавил: "Диалог с населением ведем активно (...). Нам надо прислушиваться к людям. Но и чтобы люди тоже реагировали на положительную работу власти. Мы не абсолютные бездельники. Нужно, чтобы было взаимоуважительное отношение, не льстивое, не комплиментарное".
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