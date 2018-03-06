В этот день без цветов никак не обойтись. Действительно, что может быть лучше весеннего букета к празднику 8 Марта? К тому же, если это оригинальные и яркие композиции от салона флористики "Цветы любви". Кстати, подписчикам страницы в "Инстаграм" здесь дарят скидку 10%.

Розы (в преддверии праздника — от 45 рублей!), хризантемы, герберы, ирисы, лилии, альстромерии и другие всегда свежие и высококачественные цветы на любой вкус. Сборные авторские букеты от опытных флористов приведут в восторг и на протяжении нескольких дней будут радовать прекрасным видом и ароматом. Можно выбрать как классические, так и оригинальные букеты. Хотите по-настоящему удивить и порадовать даму сердца? Для вас на выбор цветы в корзинке, в коробочках со сладостями, композиции из роз в виде сердца, фруктовые корзины, сувениры, мягкие игрушки и много других оригинальных идей для необычного подарка.

Магазин "Цветы любви" имеет многолетний опыт работы и предлагает широкий ассортимент цветов, консультацию профессиональных флористов, доступные цены, а также курьерскую доставку по Барнаулу и его отдаленным районам. Вы можете оформить заказ, не выходя из дома, просто выбрав понравившуюся композицию на сайте салона и оплатив ее, а на все возникшие вопросы консультанты при необходимости ответят по телефону.

Авторские букеты к 8 Марта, свежие роскошные цветы, яркие и необычные – символ весны и оригинальный нежный презент.

Студия флористики "Цветы любви":

г. Барнаул, пр. Ленина, 47

тел. 8 (3852) 529-629

Сайт: flowers-barnaul.ru

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