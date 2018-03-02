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Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале предложил название для новейшей крылатой ракеты, представленной президентом России Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию. Кадыров предложил назвать ракету в честь летчика из Алтайского края Олега Пешкова, погибшего в Турции.
"Я хочу предложить свой вариант. Ракету назвать в честь наших ребят, погибших в Сирии. В честь летчика, героя России Романа Филипова, который подорвал себя, окруженный террористами, со словами: "Это вам за пацанов". В честь старшего лейтенанта Сил специальных операций Александра Прохоренко, который вызвал огонь на себя, после того как был обнаружен террористами и окружен. В честь подполковника Олега Пешкова, чей самолет был сбит ВВС Турции. И других ребят", — написал Кадыров.
Он назвал погибших героями, которые старались сохранить мир, сохранить чудо.
"Чудо" — один из переводов названия города Пальмира. Победа России в Пальмире стала переломным моментом в борьбе с ИГИЛ. Да и наш президент родом из Санкт-Петербурга, этот город называют "Северной Пальмирой", — подчеркнул Кадыров.
Глава Чечни отметил, что название "Пальмира" для ракеты хранит в себе имена всех тех, кто самоотверженно сражался со злом.
1 марта глава страны Владимир Путин во время послания Федеральному собранию показал несколько стратегически важных ракет, которые не имеют аналогов в мире. Он предложил россиянам самим выбрать для них названия. Сейчас на сайте Министерства обороны можно оставить свой вариант для названия трех ракет. Далее специалисты выберут лучшие варианты, за которые можно будет проголосовать.
В ноябре 2015 года российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем F-16 над территорией Сирии. Он упал в четырех км от границы с Турцией. Генштаб России заявлял, что самолет не пересекал границу Турции, это подтверждают данные сирийской ПВО.
Во время катапультирования пилот Олег Пешков был расстрелян с земли боевиками на территории, которую контролировали сирийские туркмены.
Летчику было присвоено звание Героя России посмертно.
Олег Анатольевич Пешков родился 3 августа 1970 года в селе Косиха Алтайского края. Семья Пешковых проживала здесь до июня 1972 года, затем выехала на постоянное место жительства в Восточно-Казахстанскую область. В настоящее время в Косихе и Барнауле проживают несколько двоюродных братьев и сестер Олега Анатольевича.
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