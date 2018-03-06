Двери из экошпона, современного, качественного и надежного материала, — отличная и доступная альтернатива деревянным массивам. В Барнауле компания "Дверис" предлагает широкий ассортимент таких дверей по сниженным ценам. Кроме того, сейчас при покупке двух дверей из экошпона третью компания дарит в подарок. Так, по многочисленным просьбам, были продлены сроки акции "2+1" — до конца марта. В акции участвуют высококачественные двери российского производства Viladoors. Сейчас значительно снижены цены на весь представленный ряд этой торговой марки.

Почему стоит выбрать этот вариант? Потому что двери из экошпона:

- Обладают высокой износостойкостью;

- Означают длительный срок службы;

- Доступны по цене, например, в сравнении с деревом;

- Экологически безопасны;

- Напоминают натуральное дерево;

- Отличаются оригинальным дизайном.

Компания "Дверис" работает на рынке Алтайского края с 2014 года, заслужив за это время репутацию надежного продавца и делового партнера. Благодаря прямым контрактам с производителями дверей компания "Дверис" может предложить своим покупателям конкурентоспособные цены на представленный ассортимент. Здесь можно приобрести двери нестандартных размеров, различных расцветок и дизайна, действует гарантия до двух лет, осуществляется бесплатный выезд замерщика, отсутствие предоплаты. Регулярно проводятся акции, позволяющие приобрести двери высокого качества на выгодных условиях. Выбирайте хорошие двери по лучшей цене!

г. Барнаул, ул. Новороссийская, 134 б

8 (3852) 25-39-19

Сайт: дверис.рф

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