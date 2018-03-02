Алтайский краевой суд пересмотрел дело бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Новоалтайску Владимира Сагайдака. Он в декабре был осужден на два года за мошенничество. Однако вторая инстанция не согласилась с такой трактовкой и приговорила экс-правоохранителя к 7 годам лишения свободы за взятку.
Как рассказал порталу Amic.ru адвокат Владимира Сагайдака Виктор Чумаков, заседание 2 марта началось с того, что прокуратура убедила суд в том, что не нарушала сроков подачи представления на приговор суда первой инстанции. Первыми же в краевой суд обратились адвокаты Сагайдака. Они подали апелляционную жалобу. Интересы бывшего правоохранителя кроме Виктора Чумакова представлял Евгений Сергутов. Последний рассказывал порталу Amic.ru, что защита намерена добиваться смягчения приговора, вплоть до условного наказания. Однако позднее "одумалась" прокуратура, которая, в свою очередь, решила настаивать на более весомом наказании.
Владимир Сагайдак изначально обвинялся в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Гособвинение требовало 9 лет лишения свободы, однако экс-правоохранителя приговорили к двум годам колонии общего режима и совсем по другой статье — за мошенничество. Вердикт вынес судья Центрального районного суда Барнаула Валерий Драничников.
В прошлый раз, 9 февраля, краевой суд не стал рассматривать дело по существу. По версии адвокатов осужденного, прокуратура не успела в срок обжаловать приговор. В этом случае ужесточить наказание Владимиру Сагайдаку было бы нельзя. Однако гособвинение смогло доказать, что все было сделано вовремя. В итоге 2 марта краевой суд решил обратно переквалифицировать действия бывшего борца с коррупцией из Новоалтайска, назначив наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Будет ли Владимир Сагайдак обращаться в Верховный суд, пока неизвестно.
Комментарии
ООООО, ну наконец то одумались. А то наш суд самый гуманный....
И знаменитый Чумаков не помог!
Э-х-х мент... !