На прошлой неделе барнаульцы активно обсуждали фотографии ребят в исторических красивых костюмах, раздающих листовки в торговом центре "Пионер" и на Ленинском проспекте. Оказалось, что эта акция была посвящена открытию нового магазина ювелирной сети "Золотой Телец" "Ювелирный под Шпилем".

6 марта ювелирная компания "Золотой Телец" приглашает всех желающих на открытие "Ювелирного под Шпилем", где можно будет окунуться в историю родного города, почувствовать атмосферу творчества и ощутить свою причастность к миру искусства.

Весь день 6 марта будет праздничная программа, а с 18:00 начнется торжественная часть.

Программа:

В течение дня : Показ фильма об истории Барнаула и шпиля

: Показ фильма об истории Барнаула и шпиля 12:00 – 13:00 : Консультация геммолога компании Раменской И.В. "О камне с любовью"

: Консультация геммолога компании Раменской И.В. "О камне с любовью" 12:00 – 14:00 : Выставка шкатулок

: Выставка шкатулок 13:00 – 15:00 : Мастер-класс "Добавь стильную деталь – и ты в тренде". Ведущая: Шелковникова Алеся, консультант по стилю и имиджу, психолог, ведущая и автор курсов "Искусство красоты" в школе женственности и семейных отношений Елены Толкуновой

: Мастер-класс "Добавь стильную деталь – и ты в тренде". Ведущая: Шелковникова Алеся, консультант по стилю и имиджу, психолог, ведущая и автор курсов "Искусство красоты" в школе женственности и семейных отношений Елены Толкуновой 14:00 – 16:00 : Мастер-класс "Вечерний и повседневный макияж". Ведущая: визажист-стилист Родионова Екатерина

: Мастер-класс "Вечерний и повседневный макияж". Ведущая: визажист-стилист Родионова Екатерина 15:00 – 16:00 : Выступление эксперта музея "Мир камня"

: Выступление эксперта музея "Мир камня" 16:00 – 18:00: Презентация эксперта по бриллиантам от компании "Алькор"

Презентация эксперта по бриллиантам от компании "Алькор" 17:00 – 18:00 : Мастер-класс по чеканке монет

: Мастер-класс по чеканке монет 18:00 — 19:00 : Торжественная часть с награждением участников и победителей викторины

: Торжественная часть с награждением участников и победителей викторины Весь день живая музыка: саксофон и скрипка

Этот магазин больше, чем просто витрины с украшениями. Дизайн-проект магазина разработан с бережным отношением к истории и культуре: соблюдена традиционная колористика; окна, потолочные розетки и карнизы строго идентичны своим собратьям из прошлого века и выдержаны в стиле советского неоклассицизма.

А люстры — это те самые люстры, которые освещали помещение магазина в 1950-1960-х годах. Они бережно отреставрированы, теперь это уже антиквариат и особая достопримечательность нового отдела.

Также в память об истории в магазине оставлена стена с оригинальной кирпичной кладкой времен постройки здания.

В "Ювелирном под Шпилем" будет представлен уникальный ассортимент: бесподобные украшения с натуральными камнями, неповторимые авторские коллекции ювелирных украшений, посуда по мотивам русских сказок и сувениры ручной работы.

Здесь будет первый в городе бриллиантовый зал, где каждый сможет подобрать себе украшение по вкусу и цене, не беспокоясь за качество изделий.

Разделите с компанией "Золотой Телец" торжественный момент открытия "Ювелирного под Шпилем"

Приходите 6 марта с 12:00 до 19:00!

Дом под шпилем — официально признанный символ г. Барнаула. Сеть ювелирных магазинов "Золотой Телец" приглашают 6 марта разделить торжественный момент открытия "Ювелирного под Шпилем".