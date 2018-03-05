На прошлой неделе барнаульцы активно обсуждали фотографии ребят в исторических красивых костюмах, раздающих листовки в торговом центре "Пионер" и на Ленинском проспекте. Оказалось, что эта акция была посвящена открытию нового магазина ювелирной сети "Золотой Телец" "Ювелирный под Шпилем".
6 марта ювелирная компания "Золотой Телец" приглашает всех желающих на открытие "Ювелирного под Шпилем", где можно будет окунуться в историю родного города, почувствовать атмосферу творчества и ощутить свою причастность к миру искусства.
Весь день 6 марта будет праздничная программа, а с 18:00 начнется торжественная часть.
Программа:
- В течение дня: Показ фильма об истории Барнаула и шпиля
- 12:00 – 13:00: Консультация геммолога компании Раменской И.В. "О камне с любовью"
- 12:00 – 14:00: Выставка шкатулок
- 13:00 – 15:00: Мастер-класс "Добавь стильную деталь – и ты в тренде". Ведущая: Шелковникова Алеся, консультант по стилю и имиджу, психолог, ведущая и автор курсов "Искусство красоты" в школе женственности и семейных отношений Елены Толкуновой
- 14:00 – 16:00: Мастер-класс "Вечерний и повседневный макияж". Ведущая: визажист-стилист Родионова Екатерина
- 15:00 – 16:00: Выступление эксперта музея "Мир камня"
- 16:00 – 18:00: Презентация эксперта по бриллиантам от компании "Алькор"
- 17:00 – 18:00: Мастер-класс по чеканке монет
- 18:00 — 19:00: Торжественная часть с награждением участников и победителей викторины
- Весь день живая музыка: саксофон и скрипка
Этот магазин больше, чем просто витрины с украшениями. Дизайн-проект магазина разработан с бережным отношением к истории и культуре: соблюдена традиционная колористика; окна, потолочные розетки и карнизы строго идентичны своим собратьям из прошлого века и выдержаны в стиле советского неоклассицизма.
А люстры — это те самые люстры, которые освещали помещение магазина в 1950-1960-х годах. Они бережно отреставрированы, теперь это уже антиквариат и особая достопримечательность нового отдела.
Также в память об истории в магазине оставлена стена с оригинальной кирпичной кладкой времен постройки здания.
В "Ювелирном под Шпилем" будет представлен уникальный ассортимент: бесподобные украшения с натуральными камнями, неповторимые авторские коллекции ювелирных украшений, посуда по мотивам русских сказок и сувениры ручной работы.
Здесь будет первый в городе бриллиантовый зал, где каждый сможет подобрать себе украшение по вкусу и цене, не беспокоясь за качество изделий.
Разделите с компанией "Золотой Телец" торжественный момент открытия "Ювелирного под Шпилем"
Приходите 6 марта с 12:00 до 19:00!
Дом под шпилем — официально признанный символ г. Барнаула. Сеть ювелирных магазинов "Золотой Телец" приглашают 6 марта разделить торжественный момент открытия "Ювелирного под Шпилем".
Комментарии
Гастроном бы лучше вернули!!!!
Гастроном гораздо нужнее был бы, его бы и оформили в стиле 60-х...Незабываемые воспоминания детства...
из детства это Лакомка и брикет какао/сахар (если память не изменяет) за 15 копеек ... вкуснотища
Директор гастронома взяв площадь в аренду с правом выкупа в итоге сошла с ума (в прямом смысле). Давайте не будем бередить прошлое. Ювелирный так ювелирный
Да, самые теплые воспоминания о гастрономе... но радует, что хоть не М-РА, очередная....