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Как барнаульцам провести первые мартовские выходные в этом году

, ИА "Амител", Мария Трубина
Джазмен из США, конные бега, показы фильма "Довлатов" и другие развлечения

В эти выходные можно встретить весну вместе с парком "Лесная сказка" (Энтузиастов, 10а). Здесь пройдет праздничная программа в честь прилета птиц. В программе – конкурсы, русские забавы, хороводы. Начало 12:00.

Кроме того, в субботу и воскресенье театры города порадуют публику сразу двумя премьерами. В музкомедии 3 и 4 марта покажут мюзикл "Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес"(16+) по роману Александра Дюма. Над постановкой трудился Константин Яковлев.

А в МТА 3, 4 марта презентуют моногатари по мотивам японских сказок "Четыре веера из шкатулки" (6+). Над спектаклем работал новосибирский режиссер Василий Лукьяненко. По сюжету, добрый и мудрый сказитель Гидаю откроет волшебную шкатулку, и по взмаху волшебного веера перед зрителями появятся персонажи японских сказок в характерных для этой страны красочных нарядах и масках. Они поведают зрителям удивительные истории, сопровождая каждый рассказ выразительной пластикой и танцами.

Также в субботу в 17:00 у барнаульцев появится уникальная возможность узнать о традициях балов XIX века, разучить несложные танцы и сделать шаг в жизнь позапрошлого века. В ГМИЛИКА пройдет "Бал в старинной дворянской усадьбе" (16+).

Мероприятие пройдет в формате мастер-класса. Дресс-код: костюмы в стилистике того времени, для дам — обувь без каблука.

Вечером можно отправиться на "Вечернее катание под музыку", которое проходит по пятницам и субботам в ТРЦ Galaxy. В стоимость билета входит аренда коньков, начало в 21:00.

Воскресенье можно начать с "Больших зимних бегов" (0+). Этот конноспортивный праздник начнется в 13:00 на Алтайском ипподроме (Космонавтов, 61). Как поясняют организаторы, в этот день будет разыграно семь призов, на арену выйдут лучшие наездники и лошади Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Кемеровской областей. Помимо соревновательных выступлений, в которые также войдет скийоринг (связка мотоциклиста и лыжника), пройдет показательная программа: шоу-номера представят спортсмены-конники и прекрасные наездницы сибирского региона. Их выступления будут посвящены приближающемуся празднику 8 Марта. Повеселят зрителей потешные и веселые пони, которые устроят заезд.

Традиционно на площадке будут работать детские аниматоры, для взрослых — тотализатор. Для любителей фотосессий будут организованы оригинальные тематические площадки. И всех желающих покатают на лошадях и пони, в санях и верхом.

А вечером в филармонии выступит американский саксофонист Джесси Джонс-младший, считающийся одним из самых известных джазовых музыкантов и шоуменов США. Он не только мастерски исполняет свои саксофонные партии, но и успевает балагурить, танцевать, шутить и фотографироваться со всеми желающими. Концерт (16+) начнется в 18:00.

Главной картиной недели стала драма Алексея Германа "Довлатов". Действие фильма происходит в начале ноября 1971 года, сюжет охватывает несколько дней и завершается 8 ноября. В центре повествования — жизнь выдающегося русского писателя Сергея Довлатова менее чем за год до того, как он будет вынужден уехать в Таллин.

Также на большой экран вышли фэнтези "За гранью реальности", спортивная картина Яны Поляруш и Тамары Цоцория "Со дна вершины" и мелодрама Вадима Перельмана "Купи меня".

Для детей в кино появится японский мультфильм Хиромаса Ёнэбаяси "Мэри и ведьмин цветок".

На выходных детей можно отвести в театр кукол "Сказка", здесь в субботу в 11:00 и 13:00 состоится показ спектакля "Три поросенка" (3+), а в воскресенье в это же время ребята смогут посмотреть "Денискины рассказы" (5+). Также 4 марта в МТА пройдет сказка "Щелкунчик" (0+).

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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