Фото: youtube.com
Неизвестный мужчина напал с топором на автомобили и повредил их. Инцидент произошел еще 17 февраля текущего года, пишет в пятницу, 2 марта, "Бийский рабочий".
Уточняется, что злоумышленник повредил машины, стоявшие у магазина в районе пересечения улиц Можайского и Ленинградской в Бийске. Произошедшее зафиксировали камеры компании "Сотрудник".
Портал отмечает, что по записи непонятно, чем именно мужчина повредил машины, однако очевидцы утверждают, что нападавший орудовал топориком.
Также пока нет данных о том, почему мужчина напал на авто. На запечатленных кадрах видно, как к машинам подходят двое мужчин, в этот момент один (сгорбленный) вдруг нападает на автомобили. Находившиеся рядом люди разбежались, а злоумышленник несколько раз ударил по машинам и убежал со своим спутником.
Отмечается, что одна из поврежденных машин принадлежит жителю Зонального района, торговавшему молоком. Он написал заявление в полицию, по которому в данный момент проводится проверка. Нападавшего мужчину до сих пор не нашли.
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