Ряд известных СМИ Барнаула создали партнёрское объединение, которое получило название "Мedia МОСТ". Его руководитель - медиаменеджер Анна Галицкая пояснила, что это первое объединение в нашем регионе, в котором несколько СМИ (Сибирский филиал "Российской газеты", еженедельник "Резонанс на Алтае", телегид "Спутник по ТВ" и другие) и компании, имеющие другие коммуникационные ресурсы, договорились о сотрудничестве и взаимодействии, сохраняя юридическую самостоятельность.
По словам Галицкой, объединение медиаресурсов проводится для того, чтобы поддерживать "яркие бизнес-проекты и общественные инициативы".
"Рассказывая о них, мы будем ориентировать аудиторию не на проблемы, а на открывающиеся возможности, и этим способствовать социально-экономическому развитию региона и страны", — сказала Галицкая.
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