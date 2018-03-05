В этот день в 1705 году Петр I принял Указ о наборе рекрутов. Это положило начало формированию в Российской империи регулярной армии.
Именно 5 марта 1953 года в СССР прощались со своим лидером Иосифом Сталиным. Согласно медицинскому заключению, смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг.
В 1979 году космический аппарат "Вояджер-1" достиг планеты Юпитер. Аппарат приблизился к планете на минимальное расстояние и передал на Землю научную информацию и множество качественных снимков.
В Барнауле же в этот день в 1917 году организовали Совет Рабочих депутатов, который разместился на нижнем этаже Народного дома.
В народе этот день получил название "Корнилий и Лев". На Руси традиционно пекли обрядовое печенье кокурки (круглые колобки на коровьем масле). А также старались взять у кузнеца огонь из горна и отнести его в поле, чтобы закрепить союз земли, сохи и бороны и получить хороший урожай.
Согласно народной примете, не следует простывать 5 марта, так как болезнь прицепится к вам надолго.
Комментарии
Обязательно помянем сегодня: Государственника, Великого Народного любимца-И.В. СТАЛИНА!!!
65 лет прошло со дня смерти Председателя Совета Министров СССР и Секретаря ЦК КПСС Иосифа Виссарионовича Сталина.
Цитата Иосифа Виссарионовича Сталина из речи на Первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности 14 февраля 1931 г.: «Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут.»
Времена повторяются, но, к сожалению, второго Сталина у России нет!
Идут сообщения, что ориентировочно в 18 часов мск авиабаза Хмеймим снова была атакована дронами. Подробности пока неизвестны.