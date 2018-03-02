В Алтайском крае за последнюю неделю зимы, с 19 по 25 февраля, зарегистрировано 21,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 34,6% выше эпидемического порога. Среди заболевших ОРВИ дети до 14 лет составляют 71%.
Отметим, что продолжает увеличиваться число заболевших гриппом. Так, при лабораторных исследованиях в 10 случаях отмечена циркуляция вирусов свиного гриппа, а в 5 случаях – гриппа штампа В. В связи с подъемом заболеваемости в крае со 2 марта в медорганизациях будет идти раздельный прием больных с признаками ОРВИ и гриппа.Также прекратится допуск посетителей к больным, находящимся на стационарном лечении. Кроме того, рекомендовано соблюдать дезинфекционный противовирусный режим. В образовательных организациях проводится ежедневный мониторинг посещаемости, в т.ч. количества отсутствующих по причине заболеваемости ОРВИ и гриппом; обязательный осмотр детей и персонала. Помимо прочего вводится ограничение по проведению массовых спортивных и культурных мероприятий в детских организованных коллективах в закрытых помещениях.
На 28 февраля в крае в связи с отсутствием в классе, группе более 20% детей по причине заболевания ОРВИ полностью приостановлен учебный процесс в семи школах Бийска и в девяти дошкольных учреждениях (Славгород, Тальменский, Троицкий, Советский, Целинный районы), частично приостановлен учебный процесс в 50 классах 16 школ (Бийск, Славгород, Залесовский, Тальменский, Ребрихинский, Кулундинский, Алтайский районы) и в 33 группах 20 дошкольных учреждений (Бийск, Славгород, Рубцовск, Кулундинский, Табунский, Петропавловский, Целинный районы).
Известно, что в крае и Барнауле обеспечен запас лекарственных препаратов в медицинских организациях, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств.
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