На аккаунт в Instagram китайской тату-художницы Чэнь Цзе подписано почти 250 тысяч человек. И не удивительно, работы мастера просто волшебны. Чэнь Цзе создает сложные акварельные рисунки, которые выглядят как настоящие картины.
Фото: instagram.com/chenjie.newtattoo
На аккаунт в Instagram китайской тату-художницы Чэнь Цзе подписано почти 250 тысяч человек. И не удивительно, работы мастера просто волшебны. Чэнь Цзе создает сложные акварельные рисунки, которые выглядят как настоящие картины.
Комментарии
от акварели же сильно стягивает кожу