На подходе, пожалуй, самый женский день в году – 8 марта. А это значит, что уже скоро мужчины выстроятся в длинные очереди в цветочных магазинах в поисках лучшего букета для своих женщин. Мать, жена, дочь: каждая должна получить свой заветный подарок. Amic.ru понимает, что не все представители сильного пола любят "играть" во флористов и тратить время на поиски того самого букета. Поэтому мы совместно с сервисом по доставке цветов "Цветули" решили облегчить участь наших дорогих мужчин. Двое, кто восьмым и 28-м пройдет наш тест и ответит на все вопросы правильно, получат возможность поздравить своих близких шикарными букетами от компании.

Мы также не забываем про наших любимых мужчин и понимаем, как им не просто с женщинами. Поэтому Amic.ru разыгрывает два пригласительных на открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу и месячный абонемент в сеть тренажерных залов Hardcore. Дерзайте!

*Итоги: 7 марта

Сервис по доставке цветов "Цветули"