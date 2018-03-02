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Телеканал "Катунь 24" составил перечень необычных налогов, которые существовали в истории России, включив в список Алтайский край.
Отмечается, что на Алтае налог взимался за полоскание белья в проруби. За это люди платили 20 копеек за зиму. Кроме этого, по 2 копейки жителям региона приходилось отдавать за каждый поход за водой с коромыслом.
Также канал приводит пять других необычных налогов в России. Так, в Древней Руси вводился налог на преступления. "Сама концепция традиционного налогообложения была заменена так называемым штрафным налогом. Фактически откупиться теперь стало возможным от любого виновным образом содеянного преступления", — пишет канал. Подчеркивается, что штраф за убийство простого свободного человека составлял 40 гривен, а за представителей княжеской администрации – 80. 20 гривен взималось за тяжелые увечья и за убийство неверной жены.
Указом Петра I от 1704 года был введен налог на бани. "Думные люди и первостатейные купцы должны были платить с домашних бань по 3 рубля, простые дворяне, купцы и всякие разночинцы – по 1 рублю, крестьяне – по 15 копеек", — уточняет канал.
В первые годы Северной войны был введен налог на неработающий капитал. "По требованию надлежащих учреждений все торгово-промышленные обыватели обязаны были заявлять свои пожитки, оборотные средства, по которым шла общественная раскладка налога. Донос тогда служил главным агентом государственного контроля, и его очень чтила казна", — говорится в сообщении.
Николай II вводил налог на киноискусство. Произошло это после того, как фильм 1911 года "Осада Севастополя" стал пользоваться оглушительной популярностью у простых зрителей и высочайших особ императорского дома.
В марте 1910 года был введен еще один необычный налог — на велосипеды. Постановлением городской думы Симбирска каждый владелец велосипеда должен был платить налог в размере 50 копеек в доход города на право езды по городу. Тем, кто платил налоги, выдавали книжку правил езды на велосипеде. Кроме этого, велосипедисты были обязаны иметь на транспорте номерной знак.
Комментарии
Разницу в налогах (3 руб - 15 коп.) приветствую! Пора внедрить.