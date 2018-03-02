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Холдинговая компания "Сибирский деловой союз" (СДС) не намерена продавать завод "Алтайвагон" и планирует в 2018 году нарастить объемы производства до 10 тысяч. вагонов, что на 42,8% больше, чем в 2017 году, пишет ТАСС. Об этом журналистам рассказал гендиректор отраслевого холдинга СДС — "СДС-Маш" Александр Мирошник.
О планах вхождения алтайского вагонзавода в "Ростех" в июне 2017 года журналистам сообщал заместитель председателя правительства Алтайского края Виктор Мещеряков. По его словам, были определенные договоренности по передаче завода, и они прорабатывались.
Отвечая на вопрос журналистов о том, планируется ли продажа "Алтайвагона", Мирошник сказал: "Нет". Президент СДС Михаил Федяев отметил, что завод загружен полностью до конца года. При этом, по словам Федяева, в 2017 году "завод три месяца стоял". Мирошник пояснил, что это было связано с конфликтной ситуацией, сложившейся с "Уралвагонзаводом" по использованию лицензии на тележку для вагонов с нагрузкой на ось в 25 тонн.
Из-за этого "Алтайвагон" вынужден был расторгнуть контракт с "Сибирской угольной энергетической компанией" по производству 3,5 тыс. полувагонов: предприятие успело поставить более 2,5 тыс. единиц железнодорожного состава, остальные 953 вагона так и не были произведены.
По словам Мирошника, контракт с СУЭК должен был вывести "Алтайвагон" на безубыточность в прошлом году. По итогам 2017 года завод сработал с убытками в 100 млн рублей, в этом — рассчитывает получить прибыль в 350 млн рублей.
"Мы зависим от конъюнктуры, которая зависит от логистических компаний. Стоимость вагонов определяется суточной арендной ставкой: если взять два года назад, она была около 400 рублей, сегодня 1,9 тыс. рублей. От этой ставки рассматривается окупаемость вагона и от этого любой собственник, который приобретает вагон, считает, как он может окупить: вот когда ставка было 400 рублей, окупаемость вагона была более 30 лет, а срок службы 22 года, а сейчас [окупаемость] 10 лет, то есть 22 года [вагон] работает, за 10 лет окупился, 12 лет дает прибыль", — добавил собеседник.
Инвестиции в развитие и поддержание производства "Алтайвагона" в 2018 году планируется на уровне 750 млн рублей против 500 млн годом ранее. Как рассказал Мирошник, будет реализовано три новых проекта.
"Это работа над новой тележкой, это создание полувагона повышенной кубатуры — на 88 кубов, сегодня мы выпускаем на 83 куба. К четвертому кварталу [2018 года] мы сделаем новый вагон", — добавил он.
"Алтайвагон" — один из крупнейших в РФ заводов по производству железнодорожного грузового подвижного состава. Это градообразующее предприятие города Новоалтайска, его филиал находится в городе Рубцовске Алтайского края.
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