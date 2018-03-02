Фото: newsweek.com
Российские наемники, которые погибли в феврале в результате авиаударов коалиции во главе с США, попали под обстрел в Сирии случайно. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на Spiegel.
Журналисты поговорили с очевидцами и участниками столкновений и воссоздали картину произошедшего. В результате они выяснили, что россияне просто оказались "не в том месте не в то время".
Как стало известно, в наступлении на позиции поддерживаемых Штатами курдов у нефтяных полей "Коноко" участвовали просирийские вооруженные отряды при поддержке иранских, иракских и афганских бойцов. Группа наемников из РФ просто находилась близ населенного пункта Табия, однако не помогала проправительственным силам.
Последние действовали в два этапа: сначала пытались пересечь Евфрат по временному мосту прям перед курдами, однако отступили после предупредительных выстрелов. Позднее они перебрались через реку в другом месте и начали двигаться к позициям курдов. В ответ по бойцам открыли огонь. Почти одновременно с этим часть просирийских сил напала с юго — из Табии. В этот момент американцы запросили подкрепление и начали давать полноценный отпор.
Армия Сирии атаковала бойцов поддерживаемых Америкой "Демократических сил Сирии" (ДСС) рядом с нефтяными полями "Коноко" 7 февраля. К моменту нападения на позициях находились не только курды, но и американцы. Они запросили авиаудар, после чего атакуюцие части подверглись массированному авиа- и артобстрелу.
Отмечалось, что среди наступавших была группировка ISIS Hunters ("Охотники на ИГИЛ"), под вывеской которой действует часть российской "ЧВК Вагнера". Данные о погибших россиянах разнятся: сообщалось, что жертвами стали от 11 до 200 человек. Российское внешнеполитическое ведомство предварительно подтвердило гибель пятерых россиян, но не военных.
Комментарии
А госдеп объяснил, что защищался от их нападения....
Какая теперь разница??? Американцы расстреляли РУССКИХ !!! А МЫ УМЫЛИСЬ !!! И скоро еще и прощения просить будем !!