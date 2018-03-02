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В сети появилось обращение экс-президента Украины Виктора Януковича к главе РФ Владимиру Путину, которое было сделано в марте 2014 года. Об этом пишет RT, в распоряжении которого оказались копии обращения.
Янукович в сообщении отмечает, что события на майдане и незаконный захват власти на Украине привели к тому, что страна оказалась на пороге гражданской войны. "В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму — под угрозой", — цитирует издание обращение политика.
Экс-президент отмечал, что "под влиянием стран Запада происходит открытый террор и насилие, люди преследуются по политическим и языковым признакам".
Поэтому Янукович попросил Путина использовать вооруженные силы России для того, чтобы "восстановить законность, мир, правопорядок и стабильность, а также защитить украинцев".
Отмечается, что 22 февраля текущего года были опубликованы полные тексты писем бывшего украинского президента мировым лидерам.
В письмах лидерам Германии, Франции и Польши, руководителям ряда международных организаций (Совета Европы, ПАСЕ, Европарламента), а также президентам РФ и США Янукович рассказал о событиях 2014 года на Майдане, а также предложил пути урегулирования конфликта на Украине.
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