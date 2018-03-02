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Памфилова назвала недопустимыми слова ведущего Первого канала о Собчак

, ИА "Амител"
Ведущий должен вести дебаты, не давая оценку кандидатам, сказала глава ЦИК

Фото: aktualno21.ru

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сделала замечание ведущему Первого канала, который некорректно высказался в адрес кандидата в президенты Ксении Собчак на дебатах. Об этом пишет ТАСС.

Она отметила, что пока делает устное замечание. 

"К нам поступила жалоба от кандидата Собчак по поводу того, что ведущий дебатов на Первом канале не должен был давать некие характеристики, оценки, некорректно высказался в адрес кандидата. <...> Считаем, что это недопустимо, все-таки обязанность ведущего — вести корректно дебаты кандидатов, не давая им оценку", — цитирует агентство ее слова.

Напомним, с Собчак на дебатах уже связано несколько инцидентов. Так, телеведущая уже дважды ввязалась в перепалку с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. В ходе одного из споров Собчак даже плеснула оппоненту в лицо водой.

 

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.03.2018 19:37
- гость -

Не, ну если ему дана команда дискредитировать кандидатов кроме того кто струсил...

0  0
2.03.2018 19:46
- гость -

За время дебатов собчачка посудится со всеми, начиная с Президента и заканчивая уборщицей, недостаточно чисто вымывшей перед ней пол. А что, вполне по англосаксонски, из себя ничего не представляешь, а другим жизнь попортишь.

1  0
2.03.2018 19:59
- гость -

"К нам поступила жалоба от кандидата Собчак

Все средства хороши для подлой собчак, как жирику в лицо водой плеснуть так нормально, и настучать в цик тоже нормально.
Одно слово - старая сводня из притона дом 2.

1  0
2.03.2018 20:27
месный

ой на даже памфилова чёто сказала.... ухты блин. Ты сначала в закон основной страны посмотри - конституция называется - и чё ты творишь ?

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