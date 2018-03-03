Первая суббота марта в 2018 году располагает к тому, чтобы провести ее в лесу или на катке. Согласно прогнозу синоптиков, сегодня, 3 марта, в северных и восточных районах Алтайского края ожидается небольшой снег, утром местами изморозь. На дорогах небольшая гололедица, так что будьте внимательнее. Температура воздуха составит от -10 до -15 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, с усилением до 13 метров в секунду.
В Барнауле преимущественно без осадков, на дорогах также местами гололедица. Столбики термометра покажут от -11 до -13 градусов мороза.
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