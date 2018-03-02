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Суд апелляционной инстанции признал экс-начальника ОЭБ и ПК ОМВД РФ по городу Новоалтайску виновным в получении крупной взятки. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Алтайскому краю, пишет пресс-служба регионального управления СКР.
Установлено, что бывший полицейский Владимир Сагайдак предложил директору одного из ООО передать ему взятку за то, чтобы он помог в отказе в возбуждении уголовного дела. В результате в период с 20 по 31 января минувшего года полицейский получил на счета подконтрольного ему юрлица от гражданина взятку в размере 500 тысяч рублей. Позднее правоохранителя задержали сотрудники УФСБ РФ по региону.
В сообщении сказано, что алтайский суд согласился с доводами следствия и признал Сагайдака виновным в преступлении. Бывшему полицейскому назначили наказание в виде семи лет заключения в исправительной колонии строгого режима.
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