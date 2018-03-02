Фото: rumotion.media
В социальной сети Instagram появятся опции голосового и видеозвонка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Techcrunch.
Отмечается, что пользователи нашли в Android-версии приложения файлы и иконки функций "звонок" и "видеозвонок". Подчеркивается, что о появлении иконки видеозвонка изначально сообщали еще в начале года, однако тогда данная функция, вероятно, проходила этап внутреннего тестирования. Однако сейчас значки вновь появились в общедоступных файлах. Очевидно, вскоре новые функции официально анонсируют создатели Instagram.
В соцсети пока эти данные не подтвердили.
"Боюсь, мы не можем это комментировать", — цитирует издание слова представителя компании.
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