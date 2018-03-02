Фото: qostanay.tv
Жительница Симферополя и ее шестимесячный малыш погибли в результате поломки лифта в многоэтажке на улице Балаклавской. Об этом пишет Life, ссылаясь на "КП-Крым".
Инцидент произошел, когда местная жительница с коляской спускалась с девятого этажа. Кабина лифта застряла между третьим и четвертым этажами. На помощь женщине и ребенку пришли несколько мужчин, однако, когда они уже выходили из лифта, кабина сорвалась вниз, пишет издание.
Уточняется, что женщина и ребенок скончались на месте.
В данный момент на месте происшествия работают спасатели и медики. Причина произошедшего уточняется.
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