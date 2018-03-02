Фото: blacksea.tv
Украинский сайт "Миротворец", который публикует персональные данные тысяч людей, включая сотрудников СМИ, нарушает их право на частную жизнь и презумпцию невиновности. Соответствующее заявление сделал замглавы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро, пишет RT.
"Как мы уже подчёркивали, такая ситуация является нарушением права на частную жизнь и презумпцию невиновности", — заявил Моро, отметив, что на ресурсе публикуют фото, полные имена, а порой даже адрес проживания журналистов.
Также он добавил, что ряд банков отказываются предоставлять кредиты лицам, которые были включены в базу данных "Миротворца".
Издание напоминает, что в минувшем месяце экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что хочет создать аналогичный "Миротворцу" ресурс и внести в него поддерживающих действующего украинского лидера ПетраПорошенко депутатов.
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