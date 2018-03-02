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Новости

Пользователи сети сравнили располневшую Савченко с Ким Кардашьян

, ИА "Амител"
Депутата Рады запечатлели с необычного ракурса - в профиль

Фото: linkis.com

В соцсетях пользователи высмеяли располневшую депутата Верховной рады Надежду Савченко. Снимок парламентария сделала и опубликовала в Facebook украинский адвокат Татьяна Монтян, пишет РИА Новости.

 

Издание отмечает, что в момент создания фотографии депутат давала комментарий, поэтому она стоит в профиль, хотя обычно на снимках ее можно увидеть лишь анфас.

 

"Где-то одиноко зарыдала Ким Кардашьян. И твердо решила никогда, никогда, никогда не голодать", — подписала снимок Монтян, сравнив Савченко с американской звездой шоу-бизнеса, которая известна своими пышными формами.

В комментариях пользователи добавили, что Кардашьян не идет ни в какой сравнение с политиками на Украине.

Ряд пользователей с юмором предположили, что Савченко набирает вес от "эффективной" работы в Раде, предложив сменить название парламента на "Откормочная ферма".

 

"Комбикормом их кормят в Раде что ли?— возмутилась одна из пользователей.

Другой юзер пошутил, что Савченко "пухнет от голода и забот о благе народа".

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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