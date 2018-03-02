Фото: linkis.com
В соцсетях пользователи высмеяли располневшую депутата Верховной рады Надежду Савченко. Снимок парламентария сделала и опубликовала в Facebook украинский адвокат Татьяна Монтян, пишет РИА Новости.
Издание отмечает, что в момент создания фотографии депутат давала комментарий, поэтому она стоит в профиль, хотя обычно на снимках ее можно увидеть лишь анфас.
"Где-то одиноко зарыдала Ким Кардашьян. И твердо решила никогда, никогда, никогда не голодать", — подписала снимок Монтян, сравнив Савченко с американской звездой шоу-бизнеса, которая известна своими пышными формами.
В комментариях пользователи добавили, что Кардашьян не идет ни в какой сравнение с политиками на Украине.
Ряд пользователей с юмором предположили, что Савченко набирает вес от "эффективной" работы в Раде, предложив сменить название парламента на "Откормочная ферма".
"Комбикормом их кормят в Раде что ли?— возмутилась одна из пользователей.
Другой юзер пошутил, что Савченко "пухнет от голода и забот о благе народа".
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