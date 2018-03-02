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Виновником вооруженного конфликта в Донбассе является украинский лидер Петр Порошенко. Об этом заявил бывший президент страны Виктор Янукович во время пресс-конференции в российской столице, пишет "Лента.ру", ссылаясь на ТАСС.
По словам экс-президента Украины, за четыре года никто из власти страны не попытался провести прямые переговоры ни с территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, ни с живущими там людьми. "Вина за это ложится на Порошенко", — заявил Янукович, напомнив, что политик обещал прекратить войну за считанные дни, однако так ничего не сделал для этого.
Кроме этого, бывший украинский лидер назвал метод, которым можно добиться, как он полагает, прекращения войны в Донбассе. "Уверен, что единственный путь в поиске мира — это мирные прямые переговоры с представителями Донбасса при содействии и под наблюдением ЕС, России, США и ООН", — рассказал он.
Янукович отметил, что собирается вскоре обратиться к государствам-гарантам подписания соглашения от 21 февраля 2014 года и государствам, играющим ключевую роль в разрешении конфликта на Донбассе — Соединенным Штатам и России. Целью его обращения будет предложения по поиску путей прекращения войны на Донбассе и началу ликвидации ее последствий.
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