Фото: theenglishpost.com
Астрономы сообщили, что к Земле летит астероид 2018 DV1. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт проекта The Virtual Telescope Project 2.0.
Издание отмечает, что на портале будет вестись онлайн-трансляция полета небесного тела. Подчеркивается, что астероид пройдет на расстоянии 105 тысяч километров от нашей планеты. Диаметр 2018 DV1 варьируется в пределах от 5,6 до 12 метров.
Специалисты подчеркивают, что угроза столкновения астероида с голубой планетой отсутствует.
Агентство добавляет, что впервые данное небесное тело зафиксировали в конце минувшего месяца сотрудники обсерватории Маунт-Леммон в американском штате Аризона.
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