Фото: abnews.ru
"Газпром" решил расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Такое заявление сделал председатель правления российской компании Алексей Миллер, передает РИА Новости.
"Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины", — заявил он, добавив, что решение арбитража серьезно нарушило баланс интересов сторон по этим контрактам.
Миллер подчеркнул, что "Газпром" не собирается за свой счет "решать экономические проблемы Украины".
В среду, 28 февраля, Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" по поводу контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа через Украину. Арбитры учли ранее присужденную в пользу "Газпрома" сумму, в результате чего российская компания осталась должна украинской 2,56 миллиарда. "Газпром" не согласился с этим решением.
Днем ранее "Газпром" заявил, что пока не будет поставлять газ на Украину. Холдинг вернул полученную от "Нафтогаза" предоплату за март в связи с отсутствием дополнительного соглашения к контракту, нужное для начала поставок.
Киев, в свою очередь, обвинил российскую компанию в невыполнении решения Стокгольмского арбитража и собрался требовать компенсацию убытков.
"Нафтогаз" заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление топлива до 6 марта.
Комментарии