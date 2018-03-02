Фото: ukranews.com
Разработчики веб-сервиса GitHub рассказали о самой мощной DDoS-атаке на их сайт. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на Wired.
Владельцы сайта добавили, что хакеры попытались вывести сервис из строя путем атаки мощностью 1,35 терабита в секунду. В результате серверы веб-сервиса "упали" примерно на 10 минут. Пользователи жаловались, что не могут получить доступ к ресурсу.
После того, как система определила атаку, она автоматически отправила запрос о помощи сервису Akamai Prolexic, взявшему на себя роль посредника: он маршрутизировал весь входящий и исходящий трафик от GitHub и провел данные через собственные центры защиты. В результате он смог отсеять и заблокировать вредоносные пакеты трафика, полностью отразив атаку спустя восемь минут.
Эксперты подчеркивают, что хакеры смогли провести крупнейшую DDoS-атаку в истории. "Мы никогда не сталкивались с атаками мощностью в 1,35 терабита в секунду", — цитирует издание слова вице-президента по безопасности Akamai Джоша Шаула.
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