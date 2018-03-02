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"Мы бы тоже так могли": на Украине раскритиковали компанию Space X

, ИА "Амител"
Глава украинского космического агентства считает, что от сверхтяжелых ракет Маска почти не будет выгоды

Фото: spacefan.org

Глава компании SpaceX Илон Маск надувает "пузырь" на рынке коммерческих ракетных запусков в космос. Такое мнение высказал глава Государственного космического агентства Украины Павел Дегтяренко, передает РИА Новости.

Он считает, что от сверхтяжелых ракет американской компании Falcon Heavy практически не будет выгоды, если запуски будут проводиться менее 50 раз в год. При этом Дегтяренко напомнил, что у Украины были похожие проекты, например, изготовление боковых ускорителей ракеты-носителя "Энергия-Буран", где тоже закладывалась возможность неоднократного использования.

"На первых пусках это были лишь оболочки систем. Но если бы этот проект продолжился, многократное использование было бы реализовано", — заявил председатель ГКАУ, добавив, что сейчас у украинцев нет готового технического решения, однако "создать его можно за 3-5 лет".

Достижения компании Маска Дегтяренко объяснил использованием уже имевшихся у других разработчиков решений.

"Почему Маск так быстро от нуля дошел до Falcon 9 и Falcon Heavy? <…> Он надергал людей с ракетно-космических фирм США, и они ему достаточно быстро сделали ракету, которая летает", — выразил свое мнение чиновник.

В заключение он отметил, что собственные средства главы Space X "едва дотягивают" до трети стоимости проектов компании, которые, преимущественно, сделаны на граны, добавил глава ГКАУ.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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