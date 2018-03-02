Фото: ivbg.ru
13-летние школьники украли в интим-магазине Новосибирска двух эротических кукол. Об этом сообщает портал "НДН.Инфо".
Отмечается, что о пропаже двух товаров в полицию сообщили накануне, 1 марта, сотрудники магазина "Дон Жуан". Прибывшие на место правоохранители осмотрели записи с видеокамер. Немного позднее полицейские задержали двоих подозреваемых в соседнем с магазином подъезде дома. Ими оказались два мальчика, которым еще не исполнилось и 14 лет.
В соцсетях появились фото и видео, на которых запечатлена кража в секс-шопе, пишет издания.
В ролике видно, что парни заходили в магазин два раза за день (с 15 до 17 часов). Кроме этого очевидцы сообщают, что сумма причиненного ущерба составляет шесть тысяч рублей.
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