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Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин полагает, что послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию — это стратегический документ и программа развития страны на ближайшие 10-15 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Россия 24".
Напомним, Путин озвучил ежегодное послание Федеральному собранию накануне, 1 марта. Глава государства высказался по широкому спектру вопросов — от образования и медицины до инфраструктуры и оборонного комплекса.
По мнению Володина, послание президента РФ носит стратегический характер и "точно уходит за время одного президентского срока". Он добавил, что многие задачи можно реализовать не менее чем за десять лет, "и эти задачи также озвучены и обоснованы сроки их реализации", — цитирует его слова агентство.
Спикер Госдумы добавил, что глава государства в послании озвучил свое видение развития страны и российской экономики, а также повышения благосостояния граждан РФ. Он подчеркнул, что реализация послания требует опоры на знания, технологии и компетенции. "Это, пожалуй, программа развития нашей страны на 10-15 лет точно", — заключил Володин.
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