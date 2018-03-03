Фото: Daily Mail
Воры попытались спрятаться от преследовавших их стражах порядка во дворе полицейского отделения. Инцидент произошел в городе Пеория (американский штат Аризона), пишет "Лента.ру" со ссылкой на Daily Mail.
Уточняется, что 28-летний Марван Эль-Ибади и 29-летняя Сельма Хурие совершили кражу в одном из магазинов в торговом центре. Заметив выехавшие за ними машины полиции, злоумышленники бросили бежать. Во время погони они не заметили вывеску "Полиция Пеории", перелезли через ограду и затаились во дворе на виду камер видеонаблюдения. Там же воров и задержали полицейские.
"Никогда не видел ничего подобного, это явно редкий случай. Во-первых, не надо бегать от полиции. Во-вторых, если уж делаете это, следите за тем, чтобы не бежать полиции прямо в руки", — цитирует издание слова полицейского Брэндона Шефферта.
Арестованным мужчине и женщине предъявили обвинения в магазинной краже, несанкционированном проникновении, а также правонарушениях, связанных с наркотиками.
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