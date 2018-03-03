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Кировчанин 778 раз пытался взломать официальный портал областного правительства. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на Newsler и пресс-службу регионального управления Федеральной службы безопасности.
Сотрудники ФСБ сообщили, что взломщик активно атаковал ресурс в июне прошлого года. Мужчина пользовался "вредоносной компьютерной программой" для того, чтобы нейтрализовать средства защиты на сервере.
В пресс-службе ведомства добавили, что у хакера уже была судимость. При этом не уточняется, по какой статье.
Вскоре против жителя Кирова могут возбудить еще одно уголовное дело за использование вредоносных компьютерных программ. Мужчине в таком случае будет грозить до четырех лет ограничения свободы со штрафом до 200 тысяч рублей.
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