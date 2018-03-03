Пожар в санатории-профилактории "Бодрость" произошел в 4 часа утра 2 марта 2018 года в Заринске. Во время тушения было обнаружено тело 35-летнего мужчины, сообщили в следственном управлении следственного комитета РФ по Алтайскому краю.
Погибший находился в санатории-профилактории на лечении. По предварительным данным, возгорание произошло по причине неосторожного обращения с огнем при курении. Также по предварительным данным судебно-медицинского эксперта, мужчина погиб от острого отравления окисью углерода.
По данному факту проводится доследственная проверка. Эксперты будут оценивать систему обеспечения пожарной безопасности в лечебно-профилактическом учреждении. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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