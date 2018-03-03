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Ежедневник 3 марта: отмена крепостного права, Третий рейх и смерть Немцова

, ИА "Амител"
 
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3 марта в России и мире

Некоторые даты весьма богаты на события. К ним относится и 3 марта. События разные и очень масштабные. Давайте вспоминать.

Праздники

3 марта во всем  мире отмечается день писателя. Славный праздник. Кстати, когда вы в последний раз брали в руки книжку? Отличный повод вновь погрузиться в игру слов, сплетающую фантазию и реальность.

В Японии 3 марта отмечают Хинамацури — день девочек. Хорошо им, но у нас впереди свой "девочковый" праздник: 8 марта. А вы подарки уже купили?

События:

В 1861 году император Российской империи Александр II манифестом "О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей" отменил в России крепостное право. А ведь страшно представить, что тебя или твоего ребенка могли продать, не считаясь с твоими чувствами, если бы не повезло родиться в семье крепостного.

А в 1863 конгресс США принял постановление о насильственном переселении всех индейцев из штата Канзас в резервации. Без комментариев.

В 1921 канадский физиолог Фредерик Грант Бантинг совместно с коллегами открыл гормон инсулин. И жизни миллионов людей спасены благодаря этому открытию.

В 1933 году в Потсдаме Гитлер провозгласил образование Третьего рейха. И это было началом страшнейшего периода в мировой истории.

В 1991 году на референдуме 74 % населения Латвии и 83% Эстонии проголосовало за независимость от СССР.

В 2017 году Барнаульский Тальменка-банк признали банкротом

В 2015 году 3 марта в Москве хоронили убитого политика Бориса Немцова. Тысячи людей пришли на его похороны.

А в 2016 году в этот день умерла любимая многими советская и российская актриса Наталья Крачковская. Сегодня мы будем вспоминать ее лучшие роли. Не пропустите!


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