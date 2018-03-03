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Глава российского государства Владимир Путин заявил, развал СССР — это главное событие в истории страны, которое он бы хотел предотвратить. Об этом пишет портал RT со ссылкой на слова президента на медиафоруме Общероссийского народного фронта.
"Развал Советского Союза", — ответил Путин на вопрос о том, какое историческое событие он бы хотел изменить.
При этом российский лидер подчеркнул, что не хотел бы жить в другом историческом периоде.
Президент отметил, что в прошлые времена все его предки были крепостными крестьянами, а он сейчас является президентом.
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