Фото: youtube.com
Натуралист Акшай Кумар заснял на видео схватку тигра и медведя-губача в Индии во время сафари. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канал NDTV.
Ролик был сделан в минувшую среду, 28 февраля, в штате Махараштра. По словам автора ролика, инициатором "сражения" стал семилетний тигр по кличке Маткасур. Он атаковал самку медведя с детенышем, которые пришли на водопой.
По словам натуралиста, тигр атаковал медведицу более пяти минут. "Он шел за ней, а та, чтобы защитить детеныша, бросалась на него", — приводит его слова агентство.
Подчеркивается, что медведицы ради защиты потомства пришлось вступить в бой. Сначала тигр повалил ее и прижал к земле, пользуясь превосходством в силе, однако самка губача смогла вырваться.
В сообщении говорится, что оба животных получили ранения в драке, но остались живы. Медвежонок не пострадал.
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