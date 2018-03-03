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Президент США Дональд Трамп распорядился продлить на год антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Белый дом.
В сообщении пресс-службы сказано, что так как ситуация вокруг Украины все еще "представляет необычную и экстраординарную угрозу нацбезопасности и международной политике США", действие указа главы государства от 2014 года, в соответствии с которым были введены антироссийские ограничения, продлевается еще на год.
Белый дом проинформировал о своем решении спикера палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Пола Райана.
Напомним, что европейские политики увязывают вопрос об отмене санкции с выполнением Минских соглашений. В Москве неоднократно подчеркивали, что РФ не является участницей конфликта и стороной данных договоренностей.
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