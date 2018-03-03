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Президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоены заявлениями российского президента Владимира Путина по ядерному оружию, говорится в заявлении Белого дома. Об этом пишет РИА Новости.
Трамп говорил с Меркель и Макроном по отдельности в четверг.
"Лидеры обменялись серьезной обеспокоенностью относительно недавних заявлений Владимира Путина по разработке ядерного оружия, которые, как они согласились, отвлекают от продуктивного обсуждения широкого спектра вопросов между Россией и Западом", — говорится в сообщении Белого дома.
Кроме этого, лидеры западных стран "призывают Россию прекратить бомбардировки Восточной Гуты, заставить режим [президента Сирии Башара] Асада свернуть наступательные операции против территорий, населенных мирными жителями, а также привлечь к ответственности Сирию за ухудшение ситуации с правами человека в Восточной Гуте", добавляет ТАСС. С их точки зрения, последнее "отчасти вызвано продолжающимся использованием режимом Асада химического оружия, нападениями на мирных жителей и блокированием гуманитарной помощи", направляемой в кризисные районы.
Трамп, Макрон и Меркель также сошлись во мнениях относительно того, что "сирийский режим, а также поддерживающие его Иран и Россия, должны немедленно и в полной мере реализовывать резолюцию 2401 СБ ООН (от 25 февраля этого года — прим. ТАСС), которая призывает к прекращению огня по всей Сирии".
Комментарии
Зассали? А мы обязательно бабахнем. НО Потом.
как вооружение может помочь в борьбе с теми . кто использует служебное положение для личного обогащения . во главе некоторых регионов . откровенные преступники ,они главная угроза для государства и граждан
Из Европы ПРО уберите и будет спокойная жизнь.