Суббота, 3 Март, 19:27

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Вице-премьер Александр Хлопонин предложил переносить школьные каникулы в России в зависимости от начала лыжного сезона на Северном Кавказе. Поддерживаете это предложение?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,66
€ 69,47
586124
-11°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Комфортная среда. Барнаул-2018Выборы президента - 2018Великий Пост-2018
Новости

Поклонская придумала название для российского боевого лазерного комплекса

, ИА "Амител"
Также она предложила название для беспилотного подводного аппарата

Фото: g3.dcdn.lt

Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила дать название "Крым" боевому лазерному комплексу, о создании которого в России сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства в четверг объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия, создаваемых в ответ на односторонний выход Вашингтона из Договора по ПРО и практическое развертывание этой системы как на территории США, так и за пределами их национальных границ.

"Вчера во время [оглашения] послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил жителям России придумать названия для новейших систем вооружения", — сказала Поклонская ТАСС, напомнив, что затем на сайте Минобороны РФ был запущен сбор предложений по трем моделям оружия: боевому лазерному комплексу, беспилотному подводному аппарату и крылатой ракете неограниченной дальности полета.

"Предложение по ракете внесглава Чеченской Республики Рамзан Кадыров: дать [ей] название "Пальмира" в память о наших летчиках", — отметила парламентарий. "В свою очередь, я предлагаю дать название "Крым" боевому лазерному комплексу, а беспилотному подводному аппарату — название "Севастополь" в память об историческом событии воссоединения русских земель современного периода", — заявила она.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

3.03.2018 09:02
медведь-шатун

Зализ защитан, Россия вперёд....

0  0
3.03.2018 09:14
- гость -

Правильное,соответствующее времени предложение.

0  0
3.03.2018 09:27
Пионер

А чего не боевой лазер "Николай"?

0  0
3.03.2018 09:34
- гость -

А мультик то как назвали?

0  0
3.03.2018 09:46
- гость -

У нас обычных вооружений на фронт, в пределах 75-150километров. Вот и всё.

0  0
3.03.2018 09:48
- гость -

Все это блеф.

0  0
3.03.2018 09:49
- гость -

Я думал "Матильда"

0  0
3.03.2018 10:02
- гость -

"Косиха"- не плохое название
Или - "Кошкарагаиха"

0  0
3.03.2018 10:05
гость

А Микалашка не лучше?

0  0
3.03.2018 10:27
Тю!

Чо тут думать! Без пафоса и по существу: лазерный комплекс "Луч"...

0  0
3.03.2018 10:46
- гость -

Крылатая ракета "Матильда", подводный аппарат "Сон Николая 2", лазерный комплекс "Бюст мироточащий".

0  0
3.03.2018 10:55
- гость -

Какие слова еще знает?

0  0
3.03.2018 11:15
- гость -

США намерены развернуть у границ РФ 400 ракет глобальной системы ПРО.....вот результат понтов

0  0
3.03.2018 11:19
Задранец

Синдром отличницы - обязательно надо что-то ляпнуть. Могла бы и промолчать

0  0
3.03.2018 14:00
Павсекакий

У них там свои заботы, у народа другие. Не понятно, зачем мы им такие деньги платим?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
18:58
Путин спел российский гимн со спортсменами в "Лужниках" 0
18:28
30-градусный мороз и туман ждут жителей Алтайского края 4 марта 0
17:57
РФ и КНР подписали соглашение о сотрудничестве в дальнем космосе и на Луне 0
17:28
Победителей антипремии "Золотая малина" назвали в США 0
16:59
Украинские военные потеряли секретные документы в Виннице 0
16:27
Полуторагодовалая девочка спасла мать от схода снега с крыши под Мурманском 0
15:52
Девушка в Британии нашла на улице кредитку и устроила шопинг 0
15:29
Столкновения полиции и протестующих начались в Киеве у здания Рады 0
14:58
Александр Домогаров заявил об уходе из Театра имени Моссовета 0
14:28
iPhone 8 Plus рекордно подешевел в России 0
13:58
Житель Алтайского края получил восемь лет тюрьмы за убийство брата и поджог 0
13:28
Новосибирского общественника подозревают в присвоении субсидий на миллион 0
12:57
Директор соцслужбы на Алтае незаконно выплатил своей жене 170 тыс. рублей 1
12:24
Рэпера Рика Росса госпитализировали в США 0
11:54
СМИ: врач Трампа порекомендовал ему отказаться от фастфуда 0
11:27
Фигуранта "кокаинового дела" арестовали в Германии 1
10:54
Польша хочет взыскать с Германии 850 млрд долларов репараций 3
10:26
Рецидивист на Алтае совершил кражу спустя месяц после предыдущего ареста 0
09:53
Американский математик рассчитал дату начала третьей мировой войны 2
09:27
Путин потребовал от США официальных документов по "российскому делу" 5
08:53
Поклонская придумала название для российского боевого лазерного комплекса 15
08:27
Что посеять в марте и как ухаживать за рассадой? 0
08:23
Трамп, Меркель и Макрон обсудили заявления Путина о ядерном оружии 3
08:15
"Вот она, мечта поэта": лучшие роли Натальи Крачковской 0
08:06
Как барнаульцам провести первые мартовские выходные в этом году 0
08:05
Новое объединение СМИ появилось в Алтайском крае 1
07:44
Отдыхающий погиб во время пожара в санатории в Алтайском крае 0
07:26
Родительская суббота: как во время Великого поста поминают усопших 0
07:13
"Мария-Ра" проведет 50-километровый лыжный марафон с пирожками и чаем 2
07:02
100 барнаульских семей переедут из аварийного жилья в 2018 году 3
06:45
Готовим самые популярные постные блюда вместе с Кухней.Amic.ru 4
06:22
Ежедневник 3 марта: отмена крепостного права, Третий рейх и смерть Немцова 0
06:13
Знаменитые обложки культового журнала Time 0
06:02
Небольшой мороз и снег ждут жителей Алтайского края 3 марта 0
05:03
Схватку тигра и медведя в Индии сняли на видео 0
04:05
Путин заявил, что хотел бы предотвратить развал Советского Союза 4
03:02
Два человека погибли в результате стрельбы в американском Мичигане 0
02:07
Хакер из Кирова почти 800 раз атаковал сайт областного правительства 0
01:10
Трамп продлил антироссийские санкции из-за ситуации на Украине 3
00:05
Воры по ошибке спрятались в полицейском участке в США 0
23:44
Володин считает послание главы РФ программой развития страны на 15 лет 3
23:21
Новосибирские школьники дважды за день ограбили интим-магазин 1
23:08
"Мы бы тоже так могли": на Украине раскритиковали компанию Space X 0
22:48
В сети произошла мощнейшая кибератака в истории 0
22:27
"Газпром" прекратит поставку и транзит газа украинскому "Нафтогазу" 1
22:11
Астрономы сообщили о приближении к Земле крупного астероида 1
21:53
Янукович назвал ответственного за вооруженный конфликт в Донбассе 0
21:26
Пользователи сети сравнили располневшую Савченко с Ким Кардашьян 1
21:09
Сайт "Миротворец" назвали в ООН нарушающим права человека 0
20:44
Женщина и шестимесячный ребенок погибли из-за поломки лифта в Симферополе 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.