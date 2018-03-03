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Рецидивист на Алтае совершил кражу спустя месяц после предыдущего ареста

, ИА "Амител"
В данный момент злоумышленник заключен под стражу

Фото: region03.ru

Участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Родинскому району задержал подозреваемого в совершении кражи. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В конце февраля в райцентре Родино неизвестный поздно вечером, сорвав замок с входной двери, проник в дом местного жителя, который в этот момент отсутствовал. Злоумышленник похитил бензотриммер, стоимостью более 5000 рублей.

По факту кражи, совершённой с незаконным проникновением в жилище, было возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования, участковый уполномоченный, в чью зону ответственности входит территория, на которой было совершено преступление, собрал информацию, позволившую установить личность подозреваемого. Им оказался 52-летний житель села Родино, уже имеющий несколько судимостей за совершение преступлений имущественного характера. Более того, в настоящее время мужчина привлекается к уголовной ответственности за совершенную им в конце января кражу. Злоумышленник был задержан и заключен под стражу. Похищенное им имущество было найдено и возвращено владельцу.

По факту кражи подозреваемый дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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