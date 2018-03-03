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Польша оценивает ущерб, нанесенный Германией в ходе Второй мировой войны, в 850 миллиардов долларов. Об этом заявил глава комиссии по репарациям сейма Аркадиуш Мулярчик, пишет РИА Новости со ссылкой на портал rp.pl.
"Мы говорим об огромных, но оправданных суммах за разрушенные города и деревни, экономику и промышленность. За потерянный демографический потенциал нашей страны", — заявил Мулярчик, отметив, что вопрос о репарациях так и не был урегулирован.
В то же время, считает депутат, Польше нет смысла требовать компенсации от России, потому что она "не соблюдает международное право".
Ранее Бюро анализа польского сейма пришло к выводу, что Варшава имеет основания требовать от Берлина 48,8 миллиарда долларов репараций. Правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.
В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.
Комментарии
Гнилой народ эти поляки. Имею ввиду руководство. Болтаются как дерьмо в проруби. Вот интересно, куда они побегут, когда на них Германия и в итоге США положат Болт с Прибором?
Тысячу лет теперь будут дань платить
А может им счет за освобождение выставить?