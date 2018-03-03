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Президент США Дональд Трамп перешел на более правильное питание после рекомендации своего лечащего врача. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство Блумберг и его источники.
По данным агентства, диета Трампа заключается в употреблении здоровой пищи и отказе от фастфуда, который, как писали СМИ, был любимым продуктом президента. Один из источников подтвердил агентству, что в последний раз видел Трампа с гамбургером две недели назад.
Как сообщает Bloomberg, в январе лечащий врач американского президента Рони Джексон измерил вес Трампа и посоветовал ему употреблять меньше жиров, углеводов, а также регулярно выполнять упражнения. При этом вес Трампа в 108,4 килограмма лишь на один фунт (400 граммов) меньше установленных Центром по контролю и профилактике заболеваний границ ожирения.
Как отмечают источники, Трамп соблюдает новый режим питания, однако иногда позволяет себе расслабиться. По их словам, на этой неделе президент съел на завтрак бекон.
Ранее лечащий врач Трампа Рони Джексон выступил перед журналистами с подробным отчетом относительно физического и психического здоровья Дональда Трампа. Согласно его выводам, президент США полностью здоров. Джексон также заметил, что у Трампа "великолепные гены", отличные кардиопоказатели, он ежедневно принимает аспирин в качестве профилактики сердечных заболеваний, а также препараты от выпадения волос и для снижения уровня холестерола. При этом врач опроверг любые намеки на возможные психические отклонения у Трампа.
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