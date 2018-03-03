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Руководитель учреждения социального обслуживания населения в Быстроистокском районе Алтайского края стал фигурантом уголовного дела. По данным следствия, он нанял на должность уборщицы свою жену и начислял ей зарплату. При этом на работу супруга ни разу не вышла.
Как сообщает краевая прокуратура, в 2016-2017 годы директор соцслужбы, используя служебное положение, взял на место уборщицы свою жену. Затем утвердил табели учета рабочего времени сотрудников, в которых были и сведения о выходе на работу его супруги. На этом основании ей начисляли зарплату. По факту женщина ни разу не мыла полы в этом учреждении. Зато директор за хорошую работу поощрил ее премией в 40 тыс. рублей.
В общей сложности руководитель комплексного центра и его супруга незаконно получили более 170 тыс. рублей, сообщает ведомство.
Проверку в учреждении проводила прокуратура, она же нашла нарушения. На основе материалов ведомства возбудили уголовное дело о хищении с использованием служебного положения. Ход расследования дела прокуратура поставила на контроль.
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