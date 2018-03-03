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Дело 50-летнего руководителя новосибирской общественной организации с семилетней историей передано в суд. Следствие считает, что общественник за это время минимум дважды успел получить субсидии и оба раза распорядился ими по собственному усмотрению, пишет портал "НДН.Инфо"
Разоблачение руководителя общественной организации социальной направленности, учрежденной в декабре 2010 года, началось после получения им субсидии в 2014 году.
В июле 2014 года новосибирец представил заявку на участие в конкуре среди социально ориентированных некоммерческих организаций. Документы были подписаны от имени председателя правления под вымышленной фамилией, содержали лже-сведения о финансовом состоянии организации, цели получения субсидии, реальной возможности на реализацию программы. По итогам конкурса общественник получил субсидию свыше 570 тысяч рублей. Но потратил их на свои нужды, сообщили 3 марта в ГУ МВД РФ по Новосибирской области.
Когда следствие стало разбираться в деле, то "выплыл" еще один аналогичный случай получения новосибирским общественником другой полумиллионной субсидии. Но тогда председатель общественной организации подал документы уже за своей подписью.
Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей, сообщили в полиции.
Общественник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере с использованием своего служебного положения направлено в суд. Новосибирцу грозит до шести лет лишения свободы.
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