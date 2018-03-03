Фото: istanbulteknoloji.com
Смартфон iPhone 8 Plus с 256 гигабайтами встроенной памяти через шесть месяцев после старта продаж подорожал почти на 17 тысяч. Об этом пишет Life со ссылкой на Hi-Tech Mail.ru и его аналитику отечественной розницы.
Издание уточняет, что изначально стоимость устройства от Apple составляла 76 тысяч 990 рублей, а сейчас составляет чуть больше 60 тысяч. При этом в официальных магазинах корпорации стоимость на смартфон восьмого поколения не изменилась.
Розничных магазинах же устройство можно приобрести по цене от 60 700 до 73 690 тысяч рублей.
Отмечается, что в начале этого года стоимость на данную модель iPhone уже падала до 63 тысяч рублей. Кроме этого, подешевели модели с 64 гигабайтами встроенной памяти — от изначально заявленных 64 990 тысяч рублей до чуть больше 52 тысяч.
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