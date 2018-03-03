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Актер Александр Домогаров сообщил, что намерен уйти из Театра имени Моссовета после того, как его сняли со спектаклей. Подчеркивается, что артист уже написал заявление об уходе, пишет РИА Новости.
"Но как меня сняли со всех спектаклей, на радость моим "коллегам", было написано заявление", — написал актер на своей Facebook-странице, отметив, что он написал заявление 9 января, однако оно еще не подписано. "Но, уважаемые коллеги, оно будет подписано, даже чисто юридически", — добавил Домогаров.
Артист подчеркнул, что он выполнит все договоренности с театром.
Домогаров написал, что его "коллегам" придется потерпеть актера, когда он будет забирать свои вещи в гримерке, а после этого "театр забудет, как и вы забыли спектакли, которые шли по 10-12 лет, собирая залы".
Агентство добавляет, что сейчас поста на странице Домогарова нет.
Актер работает в театре с 1995 года. Он исполнял роли в спектаклях "Милый друг", "Сирано де Бержерак", "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда".
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