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В палаточном городке под Верховной радой в Киеве начались столкновения между протестующими и полицейскими, задержаны несколько человек. Об этом в субботу, 3 марта, пишет "Интерфакс" со ссылкой на "Украинскую правду".
По словам очевидцев, в ходе столкновений протестующие подожгли шины. Полиция задержала нескольких человек. Подчеркивается, что раненые есть с обоих сторон.
Отмечается, что стражи порядка пришли в палаточный городок для проведения следственных действий по ряду дел. В ответ на это люди из городка начали жечь шины.
В МВД страны подтвердили данные про следственные действия.
"В соответствии с постановлением суда полиция проводит следственные действия под ВР в рамках расследования нескольких уголовных производств. Препятствования этим следственным действиям прекращаются в соответствии с законом", — цитирует издание слова директора департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко.
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